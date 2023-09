Apple iPhone 15 Pro: miglioramenti e prezzi più alti

Mancano poche ore all’atteso evento Wonderlust, organizzato da Apple nel quartier generale di Cupertino. L’azienda presenterà nuovi smartphone, smartwatch e auricolari, ma l’attenzione maggiore verrà riservata agli iPhone 15. Secondo il noto Mark Gurman di Bloomberg, i modelli Pro potrebbero costare fino a 300 dollari in più rispetto ai modelli base.

iPhone 15 Pro Max: titanio e periscopio

Gurman descrive la strategia di business adottata da Apple per incrementare i profitti. L’azienda ha annunciato più modelli di iPhone con caratteristiche hardware differenti (quattro a partire dalla serie iPhone 12 del 2020). La strategia ha avuto successo, in quanto molti utenti preferiscono acquistare i modelli più costosi.

Lo stesso accadrà con gli iPhone 15. I modelli Pro avranno alcune caratteristiche esclusive, come frame in titanio, cornici più sottili intorno allo schermo e porta USB Type-C con una maggiore velocità di trasferimento dati. Come già anticipato a fine luglio, Gurman ipotizza un aumento dei prezzi. Tra i modelli base e quelli Pro dovrebbe esserci una differenza tra 200 e 300 dollari.

Le principali differenze tra i modelli Pro e Pro Max sono dimensione dello schermo e capacità della batteria. Il nuovo iPhone 15 Pro Max avrà una novità esclusiva, ovvero un teleobiettivo con lenti a periscopio che offrono uno zoom fino a 6x. Ciò comporterà un incremento del prezzo finale.

Una simile strategia verrà applicata a smartwatch e auricolari wireless. Nel primo caso, gli utenti dovranno acquistare il modello Ultra per avere cassa in titanio, schermo più grande e autonomia maggiore. Nel secondo caso dovranno acquistare gli AirPods Pro per sfruttare la ricarica USB-C. Apple dovrà inoltre trovare una soluzione per evitare la perdita di market share in Cina.