iPhone 15 Pro: peso ridotto, ma spessore aumentato

La scelta di un materiale differente per la scocca dei modelli Pro della gamma iPhone 15, ovvero il titanio in sostituzione dell’alluminio, potrebbe permettere ai nuovi smartphone in questione a cui saranno tolti i veli domani, in occasione dell’evento Apple in programma, di essere più leggeri dei predecessori, sebbene con un spessore maggiore.

iPhone 15 Pro: più leggeri, ma più spessi

Stando infatti a quanto emerso nelle score ore, il peso di iPhone 15 Pro potrebbe scendere a 18 grammi, dai 206 grammi dell’attuale 14 Pro, mentre per il 15 Pro Max si arriverebbe a 221 grammi dai 240 grammi dell’attuale 14 Pro Max. Per quel che concerne le varianti base e Plus, invece, non sono attese modifiche di rilievo, visto e considerato che la scocca continuerà ad essere in alluminio.

In merito alle dimensioni, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max dovrebbero risultare esteticamente simili alla gamma attuale, ma con quale differenza in lunghezza e larghezza. Inoltre, dovrebbero presentare uno spessore superiore. Si parla di un incremento minimo, di circa mezzo millimetro.

I nuovi “melafonini” dovrebbero altresì avere cornici più sottili grazie all’impiego della tecnologia LIPO, acronimo di “sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione”, che andrà a ridurre le dimensioni, portandole a 1,55 mm rispetto ai 2,2 mm in essere.

Da tenere presente che le informazioni in questione sarebbero riferite ai modelli di pre-produzione, per cui potrebbero non rispecchiare a pieno le caratteristiche delle unità entrate in produzione di massa, ma indubbiamente al momento rappresentano la migliore visione delle dimensioni della nuova gamma di smartphone della “mela morsicata”.