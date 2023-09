Apple iPhone 15, Watch Series 9 e AirPods in arrivo

Mancano circa tre giorni all’evento Wonderlust organizzato da Apple. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha elencato tutti i prodotti che verranno annunciati dall’azienda di Cupertino: iPhone 15, Watch Series 9 e AirPods. Probabile anche il lancio di iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo non è invece previsto nessun nuovo MacBook con chip M3 entro fine anno.

Apple iPhone 15, Watch Series 9 e AirPods

I prodotti più attesi sono ovviamente i quattro smartphone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. La principale novità sarà rappresentata dalla porta USB Type-C che sostituirà la porta Lightning. I due modelli più economici conserveranno lo schermo da 6,1 e 6,7 pollici, ma avranno la Dynamic Island, come i modelli Pro. Invariato anche il processore (Apple A16). Migliora infine la fotocamera posteriore principale (da 12 a 48 megapixel).

I due modelli Pro avranno cornici più sottili intorno allo schermo e lati in titanio (invece che in alluminio). Gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max integreranno il nuovo processore Apple A17 e nuove fotocamere posteriori. In tutti i modelli ci sarà infine un nuovo chip UWB.

Watch Series 9 (41 e 45 millimetri) e Watch Ultra 2 (49 millimetri) conserveranno lo stesso design dei modelli attuali, ma la cassa potrebbe essere realizzato con la stampa 3D. Sono inoltre previsti nuovi processori e sensori che migliorano prestazioni, efficienza e precisione.

Apple annuncerà infine tre auricolari/cuffie wireless: AirPods, AirPods Pro e AirPods Max. La custodia di ricarica avrà una porta USB Type-C, invece della porta Lightning. Non sono previste novità hardware, ma solo miglioramenti software e nuove funzionalità.

L’analista Ming-Chi Kuo ha invece confermato l’indiscrezione di inizio maggio. Apple non dovrebbe annunciare nessun MacBook con chip M3 entro fine anno, come ipotizzato da Gurman a metà luglio. Non è tuttavia escluso il lancio di un nuovo iMac da 24 pollici.