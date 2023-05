Apple: nel 2023 non ci saranno MacBook e iPad con M3

A quanto pare, durante questo 2023 non vedranno la luce dei nuovi MacBook e dei nuovi iPad equipaggiati con il chip M3 di Apple di prossima generazione. Per potervi mettere mano sarà pertanto necessario attendere il 2024.

A riferire lo scenario è stato il leaker noto su Twitter come Tech_Reve che che si è rivelato abbastanza attendibile in più circostanze, sebbene in mancanza di conferme ufficiali da parte di Apple stessa occorra comunque prendere con le pinze, come si suol dire, qualsiasi informazione proveniente da fonti differenti.

Update: No M3 Mac or iPad for this year

Due to yield issues with TSMC not being able to supply enough of the M3 to Apple, Apple has delayed the release of the M3 until next year.

So there will be no M3 Macs and no M3 iPads this year. pic.twitter.com/faL9l7n53s

— Revegnus (@Tech_Reve) May 3, 2023