MacBook Air: modello da 15 pollici alla WWDC 2023

In occasione della WWDC 2023 che si terrà dal 5 al 9 giugno, Apple toglierà i veli ai nuovi sistemi operativi per i suoi dispositivi, ma a quanto pare troverà spazio pure il nuovo e ampiamente chiacchierato MacBook Air da 15 pollici. A sostenerlo è Mark Gurman di Bloomberg che ha discusso della cosa nella sua ultima newsletter “Power On”.

MacBook Air 15″: lancio atteso in occasione della WWDC 2023

Andando più in dettaglio, Gurman, parlando delle nuove versioni dei sistemi operativi Apple in dirittura d’arrivo, ha asserito che il nuovo MacBook Air da 15 pollici troverà posto alla WWDC unitamente a iOS 17, macOS 14 e l’attesissimo visore AR/VR.

In merito alle specifiche del nuovo laptop, Apple dovrebbe presentare un computer dotato di chip M2 o addirittura M2 Pro. Inizialmente si era ipotizzato che potesse venire implementato il chip M3, ma successive voci di corridoio hanno smentito la cosa.

A prescindere dal chip impiegato, il MacBook Air da 15 pollici ha le carte in regola per diventare il migliori Mac per molti utenti, grazie alle dimensioni dello schermo e con ogni probabilità anche grazie al prezzo di vendita competitivo rispetto al prestante, ma decisamente costoso, MacBook Pro da 16 pollici.

Ricordiamo che oltre a Gurman, nelle scorse settimane pure l’analista Ming-Chi Kuo aveva parlato del nuovo computer del gruppo di Cupertino, informando che secondo le sue fonti l’azienda ha già avviato la produzione di massa del notebook e che il dispositivo dovrebbe sfruttare due differenti configurazioni per la GPU: a 8 core e a 10 core. Ad esprimersi sul portatile era inoltre stato Ross Young, il CEO di DSSC Consultants.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.