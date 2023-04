MacBook Air: modello da 15" con due opzioni per M2

Si torna a parlare del MacBook Air da 15 pollici in merito al quale si vocifera che Apple sia intenzionata a lanciare sul mercato a stretto giro e del processore su di esso presente. Stando a quanto riferito, porterà in dote il processore proprietario M2 in due varianti.

A rendere nota la cosa è stato Ming-Chi Kuo. In un tweet da poco condiviso, l’analista ha dichiarato che si aspetta che il nuovo MacBook Air venga per l’appunto reso disponibile con due versioni del chip M2, con diversi numeri di core come il modello esistente da 13 pollici.

[Prediction update and revision]

1. The new 15" MacBook model should be named MacBook Air.

2. To reiterate, the upcoming 15" MacBook Air will feature the M2 series and offer two processor spec options. However, two options are more likely to be M2 with different cores (similar… https://t.co/Co4YJhbXO3

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2023