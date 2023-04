MacBook Air: nuovo modello da 15" ancora con M2

Nei giorni scorsi, sono emerse alcune indiscrezioni in merito a un nuovo MacBook Air da 15 pollici che Apple lancerà sul mercato e il cui chip in dotazione dovrebbe essere ancora l’M2 e non l’M3. A confermare la cosa, vi sarebbe la fuga di notizie delle ultime ore.

MacBook Air: il nuovo modello da 15″ avrà il chip M2

Il blog coreano Naver, riportando indiscrezioni provenienti dalla catena di approvvigionamento taiwanese, sostiene infatti che Apple ha deciso di usare un chip M2, non per problemi di produzione presso il produttore TSMC, ma per una combinazione di fattori vari, tra cui le condizioni di mercato e l’adeguamento dell’inventario.

Un precedente report suggeriva che Apple aveva temporaneamente interrotto la produzione dei suoi chip della serie M2 a inizio 2023 a seguito di un importante crollo della domanda globale di MacBook. Il blocco sarebbe andato avanti sino a febbraio, dopodiché la produzione del chip M2 sarebbe stata ripresa, ma con un carico pari solo alla metà dell’anno precedente.

La scorsa settimana, poi, un MacBook Air da 15 pollici inedito e con processore M2 è stato individuato nei registri degli sviluppatori dell’App Store. Non è chiaro, precisamente, quando il nuovo laptop Apple verrà rilasciato, ma con ogni probabilità verrà annunciato in occasione della WWDC che si terrà a partire dal 5 giugno prossimo.

Ricordiamo che l’attuale MacBook Air da 13 pollici con chip M2 è stato rilasciato a luglio 2022 dopo essere stato annunciato anch’esso durante la WWDC un mese prima.

Il rilascio di un MacBook con chip M3 dovrebbe quindi avvenire in un secondo momento, con la transizione del processo di produzione a 3 nanometri dall’attuale standard a 5 nanometri.

