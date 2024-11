Apple: Prestazioni elevate sui nuovi MacBook Pro e Mac mini

Apple ha deciso di estendere la modalità Prestazioni elevate anche ai nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici e al Mac mini dotati del chip M4 Pro. Sino a questo momento l’opzione in questione era riservata solo ai chip della serie Max. Consente di beneficiare di prestazioni più elevate per carichi di lavoro prolungati e ad alta intensità.

Apple: modalità Prestazioni elevate anche su MacBook Pro e Mac mini con M4 Pro

Andando più in dettaglio, la modalità Prestazioni elevate consente al sistema di incrementare la velocità delle ventole, garantendo un maggiore raffreddamento e consentendo di raggiungere prestazioni elevate per periodi di tempo più lunghi. A detta del colosso di Cupertino, questa funzionalità è molto utile per attività come il color grading su video in 8K o altri carichi grafici intensivi.

Per poter abilitare la modalità in questione occorre intervenire sulle impostazioni di macOS, precisamente nella sezione tramite cui è possibile selezionare l’opzione sia per l’uso con batteria che con alimentatore.

Apple ha lanciato per la prima volta la modalità Prestazioni elevate sui modelli MacBook Pro da 16 pollici con chip M1 Max e M2 Max, per poi renderla disponibile anche sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici dotati di chip M3 Max.

In base ai test condotti sul nuovo Mac mini con M4 Pro, però, è stato notato che i vantaggi di questa modalità sono praticamente trascurabili in termini di guadagno prestazionale. La maggior parte dei test non ha mostrato differenze significative, pur essendoci un leggero miglioramento in alcuni test GPU. La cosa che invece è saltata particolarmente all’occhio, o per meglio dire all’orecchio, è stato un considerevole aumento del rumore delle ventole.