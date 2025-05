Magic Mouse: crolla il prezzo con questa super offerta di Amazon

Magic Mouse al suo prezzo minimo storico è l’affare del giorno per chi ha un Mac fisso o portatile oppure un tablet della linea iPad. Molto più di un semplice mouse, è stato progettato da Apple per un’esperienza che si integra alla perfezione con le funzionalità dei sistemi operativi macOS e iPadOS. È wireless e ricaricabile, ha una base di appoggio stabile che scivola alla perfezione sulla scrivania, senza dimenticare la superficie multi-touch per compiere gesti intuitivi: dallo scorrimento delle pagine Web durante la navigazione alla gestione dei documenti. Approfitta dell’offerta a tempo in corso.

Amazon ha tagliato il prezzo del Magic Mouse

Con una sola ricarica assicura un’autonomia di oltre un mese, così da poterlo portare ovunque con sé senza doversi preoccupare di cavi o batterie. Ha in dotazione la porta USB‑C, come prevede lo standard di ultima generazione. Le dimensioni sono pari a 2,16×5,71×11,35 centimetri, il peso è di soli 99 grammi. Lo standard utilizzato per la connettività è il Bluetooth. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Nell’immagine qui sopra è possibile apprezzare il suo profilo, sottile ed elegante, minimalista in perfetto stile mela morsicata. L’affare di Amazon lo propone in forte sconto al prezzo finale di soli 69 euro (invece di 89 euro come da listino ufficiale). Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

La disponibilità è immediata: ordinalo adesso per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratis, venduto e spedito direttamente dalla rete logistica dell’e-commerce, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. La colorazione è Bianco.