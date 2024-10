Apple annuncia i nuovi MacBook Pro con chip M4

Dopo iMac da 24 pollici e Mac mini, Apple ha annunciato i nuovi MacBook Pro con chip M4. Il design è rimasto praticamente invariato, ma ci sono diverse novità hardware. Oltre ad usare i processori M4, M4 Pro e M4 Max, l’azienda di Cupertino ha incrementato la dotazione minima di RAM, migliorato la webcam e aggiunto il supporto per Thunderbolt 5.

MacBook Pro (2024): specifiche e prezzi

Il MacBook Pro (2024) è disponibile con schermo Liquid Retina XDR da 14,2 e 16 pollici (risoluzione di 3024×1964 e 3456×2234 pixel, rispettivamente), refresh rate variabile fino a 120 Hz (tecnologia ProMotion) e luminosità massima di 1.200 nits (HDR).

I nuovi MacBook Pro sono disponibili con chip M4, M4 Pro e M4 Max. Il primo integra una CPU a 10 core e una GPU a 10 core. Il secondo integra una CPU a 12 o 14 core e una GPU a 16 o 20 core. Il terzo integra una CPU a 14 o 16 core e una GPU a 32 o 40 core. Tutti hanno una NPU a 16 core.

La quantità massima di RAM è 32 GB per M4, 48 GB per M4 Pro e 128 GB per M4 Max. Per quanto riguarda lo storage è possibile scegliere SSD con capacità da 512 GB e 8 TB. Tutti i modelli hanno slot micro SDXC, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI 2.1 e porta MagSafe 3. I modelli con chip M4 hanno tre porte Thunderbolt 4, mentre quelli con chip M4 Pro e M4 Max hanno tre porte Thunderbolt 5.

La videocamera FaceTime da 12 megapixel è stata sostituita dalla nuova videocamera Center Stage da 12 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre sei altoparlanti, tre microfoni, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, tastiera retroilluminata, trackpad Force Touch, Touch ID e sensore di luce ambientale.

Il sistema operativo è macOS Sequoia 15.1. Sono quindi disponibili le prime funzionalità IA di Apple Intelligence (anche in Italia impostando la lingua inglese statunitense).

I nuovi MacBook Pro possono essere già ordinati sul sito Apple. Le consegne inizieranno l’8 novembre. I prezzi base sono 1.949,00 euro (14 pollici con chip M4 e 16 GB di RAM) e 2.999,00 euro (16 pollici con chip M4 Pro e 24 GB di RAM).

Apple ha aggiornato anche il MacBook Air (13 e 15 pollici). La dotazione minima di RAM per i modelli con chip M2 e M3 è ora 16 GB.