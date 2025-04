Il laptop BMAX a 189€ è un MUST HAVE: ecco il coupon sconto

La ricerca per il laptop economico giusto da mettere sulla tua scrivania termina qui: c’è un’offerta su Amazon che propone il modello BMAX MaxBook S14 Pro al prezzo stracciato di soli 189 euro. Ha il sistema operativo Windows 11 con licenza ufficiale ed è perfetto per gestire la produttività quotidiana, dallo scambio di email all’editing dei documenti, anche in mobilità. Per approfittarne devi solo attivare il coupon dedicato disponibile in questo momento.

L’offerta sul laptop BMAX MaxBook S14 Pro

Dal design sottile, elegante e minimalista, integra un display Full HD da 14 pollici circondato da bordi sottili, il processore Intel Pentium Silver N5000 con chip grafico UHD 605 affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione, la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, una webcam con microfono, gli altoparlanti, le porte USB Type-A, lo slot microSD, l’uscita mini-HDMI, il jack audio e la batteria con autonomia elevata, sufficientemente per portare a termine un’intera giornata di lavoro con una ricarica. Per conoscere le altre specifiche dai uno sguardo alla scheda tecnica del notebook.

Approfitta dell’occasione: attiva il coupon, sblocca lo sconto e acquista il laptop BMAX MaxBook S14 Pro al prezzo di soli 189 euro. Il voto medio assegnato da chi lo ha già messo alla prova è superiore a 4 stelle su 5.

Lo puoi mettere sulla tua scrivania già entro domani: ordinalo subito per riceverlo in meno di 24 ore. È spedito da Amazon con la consegna gratis. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della cifra spesa avrai tempo fino a due settimane dal ricevimento.