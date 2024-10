iMac con Apple M4 ufficiale: il nuovo all-in-one di Apple

L’attesa non è stata delusa: il nuovo iMac con chip M4 è ufficiale. Il gruppo di Cupertino ha rinnovato il proprio computer desktop all-in-one, integrando un cuore pulsante di ultima generazione e introducendo colorazioni inedite. Sul fronte hardware, i passi in avanti si segnalano soprattutto in termini di potenza di calcolo, con un’attenzione particolare al supporto per le applicazioni di intelligenza artificiale, facendo leva sul Neural Engine 16-core. Insomma, è pronto per Apple Intelligence (in italiano dal 2025).

Tutto sul nuovo iMac con Apple M4

Basato ovviamente sul sistema operativo macOS Sequoia, racchiude ogni componente all’interno di un monitor, per essere più precisi di un display Retina 4,5K da 24 pollici con vetro nano-texture che riduce i riflessi. Ci sono anche una videocamera Center Stage da 12 megapixel con funzionalità Panoramica Scrivania per la gestione automatica dell’inquadratura e fino a quattro porte Thunderbolt 4.

Fino a 1,7 volte più veloce rispetto al modello con M1, è progettato per gestire senza sbavature i flussi di lavoro più impegnativi. Integra di serie 16 GB di memoria unificata, ma i più esigenti hanno la possibilità di espanderla fino a 32 GB. Sia la CPU sia la GPU sono disponibili nelle varianti 8-core e 10-core.

Sul fronte della connettività, è presente il supporto alle tecnologie Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Non manca poi l’autenticazione biometrica con Touch ID. Le periferiche Magic Keyboard e Magic Mouse (oppure Magic Trackpad, opzionale) sono di serie, in colori coordinati e dotate di porta USB-C.

Prezzo e disponibilità

Infine, la disponibilità e i prezzi. La fase di preordine inizia oggi, lunedì 28 ottobre, con la consegna delle prime unità prevista per venerdì 8 novembre. Si parte da 1.599 euro per la configurazione base destinata al settore Education nelle colorazioni verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. È quella con CPU 8-core, GPU 8-core, 16 GB di memoria unificata (espandibile fino a 24 GB), SSD da 256 GB (fino a 1 TB), due porte Thunderbolt/USB 4, Magic Keyboard e Magic Mouse o Magic Trackpad.

In alternativa, quella con CPU 10-core e GPU 10-core parte da 1.779 euro (1.659 euro per il settore Education) con fino a 32 GB di memoria unificata, SSD fino a 2 TB e Magic Keyboard con Touch ID. Per il setup top di gamma si arriva a spendere 4.052,98 euro, inclusi i software Final Cut Pro e Logic Pro.