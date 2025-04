Nvidia sistema altri problemi di stabilità con i driver 572.26

I problemi di stabilità che hanno afflitto la nuova serie GeForce RTX 5000 di Nvidia hanno costretto l’azienda californiana a pubblicare più driver hotfix del solito, dove di recente quasi ogni driver Game Ready riceve un aggiornamento hotfix.

L’ultimo è proprio il driver hotfix 576.26, caratterizzato da un lungo elenco di correzioni che interessa diversi titoli. Insieme ai cambiamenti elencati precedentemente, include un totale di 17 correzioni dall’ultimo driver stabile, che interessano principalmente la serie RTX 50. Sono stati risolti importanti problemi come crash in titoli più diffusi, tra cui figurano Black Myth Wukong, Red Dead Redemption e Horizon Forbidden West, oltre a malfunzionamenti legati ai monitor, come sfarfallii che si verificavano con l’uso della DisplayPort 2.1, schermi neri con i monitor LG con HDR attivo e ulteriori crash in configurazioni con più monitor.

Nvidia: altra lista di correzioni con i driver 572.26

Di seguito la lista completa dei correttivi applicati con i driver 572.26 di Nvidia:

Black Myth Wukong: correzione per crash casuali durante la trasformazione del personaggio di Wukong.

Corretto lo schermo nero che si presentava in modalità DisplayPort 2.1 con HDR nei monitor LG.

Forza Horizon 5: correzione per uno farfallio delle luci in ambientazione.

Forza Motorsport: risolto un’evento di corruzione grafica durante le corse notturne o nei benchmark.

Red Dead Redemption 2: risolto un crash all’avvio in modalità DX12.

Horizon Forbidden West: risolto il blocco del gioco dopo il caricamento di un salvataggio.

Risolto il crash con schermata grigia che si verificava in configurazioni multi-monitor.

Dead Island 2: risolto il crash che si verificava dopo l’aggiornamento al driver 576.02.

Resident Evil 4 Remake: risolto lo farfallio delle texture di sfondo.

Risolti i brevi sfarfallii del monitor con l’uso della DisplayPort 2.1 e una frequenza d’aggiornamento elevata.

Correzioni incluse nel precedente driver Nvidia hotfix 576.15:

Risolto lo sfarfallio e la corruzione delle ombre in alcuni giochi dopo l’aggiornamento al driver 576.02.

Risolto il crash di Lumion 2024 su schede RTX 50 in modalità rendering.

Risolti i problemi di monitoraggio della temperatura GPU dopo la riattivazione del PC dalla modalità sospensione.

Risolto il crash di alcuni giochi durante la compilazione degli shader.

RTX 50 per portatili: risolto lo schermo nero dopo il ripristino dalla modalità standby.

Risolto il micro-stutter con SteamVR e V-SYNC attivo su configurazioni multi-display.

Riduzione delle frequenze GPU in modalità idle dopo l’aggiornamento al driver 576.02.

Come ogni aggiornamento di questo tipo, l’ultimo driver Nvidia è essenziale per assicurare il massimo della stabilità, specie nei giochi. Motivo per cui è consigliabile aggiornare quanto prima scaricando la nuova versione dalla pagina ufficiale.