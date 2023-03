WWDC 2023 ufficiale: Apple conferma l'evento di giugno

Con un breve comunicato pubblicato sul sito ufficiale, Apple ha annunciato che terrà la sua annuale Worldwide Developers Conference (WWDC 2023) in formato online dal 5 al 9 giugno 2023.

Sviluppatori e studenti avranno inoltre l’opportunità di festeggiare di persona un’esperienza speciale che si terrà all’Apple Park il giorno dell’inaugurazione. WWDC 2023 ci darà la possibilità di scoprire le ultime novità in arrivo su iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

Apple WWDC 2023: cosa aspettarsi dall’evento

“Il WWDC è uno dei periodi dell’anno che preferiamo in Apple perché è un’opportunità per entrare in contatto con i talentuosi sviluppatori di tutto il mondo che rendono questa community così straordinaria“, ha dichiarato Susan Prescott, vicepresidente di Apple per le relazioni con gli sviluppatori su scala globale.

“La WWDC23 sarà la nostra più grande ed emozionante di sempre, e non vediamo l’ora di vedervi molti di voi online e di persona a questo evento molto speciale!”

Il programma di quest’anno, oltre agli annunci condivisi dal keynote, includerà sessioni, laboratori individuali e opportunità di interagire con gli ingegneri Apple e altri sviluppatori.

L’occasione sarà utile infine per supportare gli studenti sviluppatori attraverso la Swift Student Challenge, uno dei tanti programmi preparati da Apple allo scopo di elevare gli aspiranti sviluppatori di tutte le età che amano il mondo della programmazione.

