MacBook Air: display in produzione per il modello da 15,5"

Sulla falsariga delle dichiarazioni fatte da Mark Gurman lo scorso mese, anche Ross Young, nel corso delle ultime ore, ha fatto sapere che tra non molto farà capolino sul mercato un nuovo MacBook Air con schermo più grande di quanto attualmente proposto, per la gioia di chi non era soddisfatto delle misure dei laptop dell’azienda di Cupertino già presenti nel listino.

MacBook Air: nuovo modello da 15,5″ ad aprile

Il CEO di DSSC Consultants ha infatti reso noto che, stando alle sue fonti, Apple avrebbe avviato la produzione per i panelli per un nuovo MacBook Air da 15,5 pollici, il quale dovrebbe venire presentato a inizio aprile.

Purtroppo non sono disponibili maggiori dettagli, l’unica specifica di cui tutti si dicono certi sono le dimensioni dello schermo, il resto sono tutte illazioni.

Volendo fare qualche ipotesi papabile, il nuovo computer potrebbe avere le medesime caratteristiche dei MacBook Air con M2 già esistenti proposto però in formato più grande, dunque più adatto a chi necessità di maggiore confort visivo e di spazio virtuale in cui operare, che sia per ragioni di lavoro, per studio o per svago è poco rilevante.

Potrebbe anche darsi che il nuovo MacBook Air porti in dote il chip M2 Pro che attualmente non è disponibile sul modello da 13 pollici.

Va tuttavia tenuto conto che l’annuncio del notebook potrebbe pure venire posticipato, come verificatosi di recente con i nuovi MacBook Pro con M2, il cui lancio pare fosse inizialmente previsto per lo scorso autunno, mentre in realtà sono stati presentati a gennaio.

