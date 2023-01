MacBook Air: nuovo modello da 15 pollici in arrivo nel 2023

Durante questo 2023 da poco iniziato, Apple prevede di lanciare sul mercato un nuovo MacBook Air da 15 pollici, il quale, per la gioia di tutti gli estimatori della gamma, andrà ad aggiungersi al modello più piccolo da 13 pollici che è stato rilasciato nel 2022, con cui molto probabilmente condividerà buona parte delle sue caratteristiche.

MacBook Air: in arrivo quest’anno un modello da 15 pollici

A rendere nota la notizia è stato il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, con la sua newsletter Power On, aggiungendo altresì che sarà cosa assai improbabile vedere un MacBook da 12 pollici nell’anno in corso, nonostante precedenti rumor davano praticamente per certo il suo arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Tornando al MacBook Air da 15 pollici, informazioni riportate da Mark Gurman a parte, è bene tenere presente che alcune settimane fa l’analista di display Ross Young aveva rivelato che i fornitori di Apple avrebbero iniziato la produzione di pannelli di visualizzazione da 15,5 pollici per il nuovo portatile del gruppo di Cupertino nel primo trimestre del 2023. Qualora ciò dovesse rivelarsi corretto, il nuovo MacBook Air con schermo più grande potrebbe allora venire rilasciato in primavera o al più tardi nel periodo estivo.

Per quel che concerne la scheda tecnica, attualmente non vengono forniti maggiori dettagli, ma considerando il fatto che il MacBook Air è andato incontro a una riprogettazione nel 2022 è assai probabile che la nuova versione in cantiere ne riprenda in tutto o comunque in buona parte le specifiche, oltre che il design, con la differenza che potrebbe essere reso disponibile con i chip proprietari M2 e M2 Pro.

