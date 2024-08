Mini PC con i7, 32GB di RAM e SSD 512GB: 100€ di sconto SUBITO su Amazon

Un Mini PC con una scheda tecnica che non teme confronti è il protagonista di questa offerta su Amazon: spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarlo infatti soltanto 399,99 euro invece di 499,99, con spedizione Prime e pagamento a rate a tua disposizione.

La scheda tecnica del Mini PC NiPoGI AD08

Il Mini PC in questione, del marchio NiPoGi, si presenta con un processore Intel Core i7-12650H di 12a generazione, che con i suoi 10 core e 16 thread, e una frequenza turbo fino a 4,7GHz, offre prestazioni di altissimo livello. Al suo fianco trovi 32GB di RAM DDR4 in dual-channel e un’unità SSD NVMe da 512GB che garantisce avvii rapidissimi e tempi di caricamento ridotti per le tue applicazioni.

Costruito con un design unico, il Mini PC ti offre tre modalità di funzionamento: silenziosa, automatica e power, così da adattarti alle tue esigenze specifiche. Il case verticale, inoltre, aggiunge anche un tocco moderno al tuo ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda la connettività, il NiPoGi AD08 è all’avanguardia. Con il supporto per WiFi 6, Bluetooth 5.2 e una porta Ethernet RJ45 da 1000M, avrai sempre una connessione stabile e veloce. Le due porte HDMI e la porta Type-C ti permettono di collegare fino a tre display in contemporanea, facilitando il multitasking e migliorando la produttività. Non manca poi la classica dotazione di porte USB.

Un Mini PC che offre tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare e gestire le tue attività quotidiane: spunta il coupon sconto su Amazon e pagalo soltanto 399,99 euro invece di 499,99.