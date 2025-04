Minisforum UM880 Plus: -140€ per il nuovo Mini PC con Ryzen 7

Minisforum UM880 Plus è appena stato presentato ed è già in forte sconto su Amazon. È il nuovo Mini PC del marchio, un concentrato di prestazioni in formato compatto, adatto anche alla produttività e all’editing dei contenuti multimediali in alta risoluzione. Non lasciarti sfuggire l’occasione per metterlo sulla scrivania risparmiando ben 140 euro: tutto ciò che devi fare è attivare il coupon dedicato che trovi in questo momento sull’e-commerce.

Mini PC: coupon per il nuovo Minisforum UM880 Plus

Il comparto hardware è quello di un vero e proprio mostro di potenza. Tra le specifiche tecniche ci sono infatti il processore AMD Ryzen 7 8845HS con chip grafico AMD Radeon 780M e architettura Zen 3+, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 96 GB), SSD PCIe 4.0 da 1 TB (espandibile fino a 4 TB), interfaccia OCuLink per il collegamento delle eGPU esterne, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ed Ethernet 2.5G, due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, una USB 4 Type-C, uscite HDMI e DisplayPort. Può gestire fino a tre monitor in contemporanea con supporto al formato 4K. Scopri di più nella descrizione completa.

Attiva il coupon che trovi su Amazon per sbloccare lo sconto di 140 euro e acquistare il nuovo Mini PC di Minisforum (modello UM880 Plus) al prezzo finale di 609 euro. Nella scatola è incluso l’adattatore per l’alimentazione.

Se lo ordini adesso, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani, grazie alla consegna gratuita in un solo giorno. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità.