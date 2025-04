Nvidia fa ora uso di memorie GDDR7 SK hynix nelle RTX 5000

Stando alle recenti notizie, pare che Nvidia abbia deciso di utilizzare anche memorie prodotte da SK hynix, azienda sudcoreana molto attiva e conosciuta nel settore. Come ben sappiamo, nonostante siano i partner a comprare gli integrati memoria da inserire nei loro modelli di terze parti, la casa californiana di solito vende GPU e memoria come “pacchetto unico”, stabilendo così quale tipo di memoria i partner devono adottare, trattandosi anche di un’opzione più economica riguardo la produzione.

Nvidia: la nuova generazione di GPU RTX 5000 supporta adesso anche memorie SK hynix

Ufficialmente, la serie GeForce RTX 50 di Nvidia supporta tre fornitori di memoria, vale a dire Samsung, SK hynix e Micron. Tuttavia, fino ad ora, l’azienda ha solo fatto uso di memorie prodotte da Samsung anche nella sua nuova generazione di schede video, mentre le altre aziende hanno solamente annunciato i loro piani di produzione senza che la memoria prevista per l’impiego sia ancora apparsa sul mercato. Secondo alcune fonti, l’azienda californiana starebbe ora utilizzando la memoria GDDR7 prodotta da SK hynix anche nelle sue schede di riferimento.

L’indiscrezione proviene direttamente da MEGAsizeGPU, secondo cui Nvidia ha già iniziato a utilizzare queste memorie da subito nelle nuove RTX 5000. Naturalmente, il metodo più semplice per verificare il tipo di memoria installata su una scheda grafica, se non si vuol procedere a disassemblare la scheda, è utilizzare strumenti come GPU-Z, i quali sono in grado di mostrare precisamente i dettagli sulle memorie installate.

Poiché al momento non sono ancora disponibili schede Nvidia GeForce RTX 50 con memoria SK hynix disponibili sul mercato, queste non sono ancora state incluse nelle recensioni. Non è noto sapere di conseguenza se esistono reali differenze dalle Samsung, come la velocità di clock o altri dettagli. Attualmente, l’azienda utilizza differenti tipologie prestazionali di memoria sulle sue schede grafiche: i modelli RTX 5090, 5070 Ti e 5070 hanno moduli da 28 Gbps, mentre l’RTX 5080 utilizza integrati più veloci da 32 Gbps. Le GDDR7 di Samsung sono inoltre presenti anche nella serie di GPU per portatili, ufficializzate da poco.