Mini PC a 188€: CPU Intel 150 e 16/500GB per Beelink Mini S13

E se ti dicessimo che il tuo prossimo computer costa solo 188 euro? In più, che è talmente compatto e leggero da poterlo portare comodamente ovunque, per trasformare qualsiasi monitor o televisore in una postazione di lavoro o intrattenimento. È tutto vero, grazie all’offerta su Amazon che vede protagonista Beelink Mini S13, il Mini PC che integra una CPU di ultima generazione.

Mini PC: Beelink Mini S13 è in offerta su Amazon

Come si legge nella scheda del prodotto (alla sezione “Specifiche”), il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Diamo uno sguardo alle caratteristiche tecniche in dotazione, racchiuse in un case dalle dimensioni pari a ‎11,5×10,2×3,9 centimetri, per capire come si comporta con le applicazioni della produttività quotidiana e non solo.

Processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR4;

SSD NVMe da 500 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e jack audio;

due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: il forte sconto su Beelink Mini S13 è applicato in automatico e ti permette di acquistare il Mini PC al prezzo finale di soli 188 euro. Nel pacchetto sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e il supporto con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

È spedito direttamente da Amazon con la consegna gratis prevista già entro un paio di giorni se lo ordini adesso. Sei ancora indeciso? Puoi dare uno sguardo alle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce: il voto medio è 4,4/5.