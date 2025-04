Intel Core i9, 32GB/1TB e W11: sconto sul Mini PC di GEEKOM

Animato da un comparto hardware di ultima generazione, GEEKOM IT13 è tra i migliori Mini PC sul mercato e oggi lo puoi acquistare con un forte risparmio. Il merito è di un’offerta su Amazon: per approfittarne ti basta attivare il coupon dedicato. La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce.

GEEKOM IT13: il Mini PC è un mostro di potenza

Ha in dotazione il sistema operativo Windows 11 Pro (preinstallato, con licenza ufficiale), ma volendo è possibile utilizzare una distribuzione Linux. Le specifiche tecniche sono quelle che elenchiamo di seguito, racchiuse all’interno di un case compatto e ottimizzato per una dissipazione termica efficiente con ventola incorporata. Per altre informazioni dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Processore Intel Core i9-139000HK con chip grafico Intel Iris Xe;

32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB);

SSD da 1 TB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ed Ethernet 2.5G;

tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, due USB 4 Type-C, jack audio;

due uscite video HDMI 2.0 (fino a quattro monitor con risoluzione 8K).

Attiva il coupon, sblocca lo sconto e metti sulla tua scrivania GEEKOM IT13 al prezzo di soli 711 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le peculiarità del Mini PC.

Come anticipato, è venduto dallo store ufficiale del marchio, mentre della spedizione si occupa Amazon, attraverso la sua rete logistica. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani così da poterlo mettere subito sulla scrivania. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, la staffa VESA il montaggio dietro al monitor, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente.