Mini PC Stick (4+128GB) in offerta con DOPPIO SCONTO su Amazon

Una piccola soluzione per avere subito un computer pronto e funzionale in qualsiasi situazione, perfetta in ambito scolastico, universitario, lavorativo e industriale. È un mini PC stick che si collega direttamente alla presa HDMI di uno schermo e può essere tuo a soli 113,04 euro invece di 139,99, applicando il coupon sconto che trovi in pagina.

Mini PC Stick: le caratteristiche

Questo dispositivo trasforma qualsiasi schermo con ingresso HDMI in un computer completamente funzionante: è equipaggiato con processore Intel Celeron N4000, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria eMMC, garantendo prestazioni sufficienti per attività quotidiane come navigazione web, streaming in 4K e lavoro d’ufficio leggero.

Il Mini PC supporta Wi-Fi dual band per una connessione internet stabile e veloce, oltre a Bluetooth 4.2 per collegare periferiche come mouse, tastiere e cuffie. Comprende anche una porta USB e di una porta Gigabit Ethernet, ideale per connessioni cablate ad alta velocità.

Progettato per essere portatile e versatile, è perfetto non solo per l’uso domestico, ma anche in ambito industriale e IoT, dove può essere utilizzato per applicazioni specifiche che richiedono un PC compatto e affidabile. Grazie al supporto per video 4K a 60Hz, il mini PC stick offre una qualità visiva eccezionale.

Un Mini PC talmente piccolo che non si vede, ma che è un computer portatile e facile da configurare a tutti gli effetti: applica il coupon e acquistalo a soli 113,04 euro invece di 139,99