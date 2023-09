iPhone 15 Pro: non è previsto un aumento del prezzo

Sebbene si vociferi da più parti che con il lancio dei nuovi iPhone 15, che avverrà in occasione dell’evento Apple fissato per il prossimo martedì 12 settembre alle 19.00 (ora italiana), sia previsto un aumento di prezzo di almeno 100 dollari per entrambi i modelli della linea Pro, gli analisti di TrendForce informano che in realtà ciò non accadrà.

iPhone 15 Pro: non sono attesi rincari

Stando infatti a quanto da poco riferito, solo l’iPhone 15 Pro Max avrà un costo aggiuntivo, mentre il 15 Pro partirà da 999 dollari negli Stati Uniti, proprio come l’attuale iPhone 14 Pro.

Tornando al modello Pro Max, la società di ricerca ha previsto che il dispositivo partirà da un prezzo di 1.199$ negli Stati Uniti, il che rappresenterebbe un aumento di 100 dollari rispetto all’iPhone 14 Pro Max. L’incremento del prezzo sarebbe giustificato dal fatto che rispetto al modello Pro di dimensioni più contenute e rispetto a quanto attualmente proposto, iPhone 15 Pro Max dovrebbe offrire una lente periscopica che consente uno zoom ottico fino a 6x, ovvero esattamente il doppio del limite attuale.

Sempre a proposito di previsioni fatte da TrendForce riguardo i nuovi iPhone 15, è stato messo in conto che i modelli Pro presentino una quantità base per lo spazio d’archiviazione pari a 128 GB invece che 256 GB come vociferato e che saranno dotati di 8 GB di RAM al posto dei 6 GB che vengono proposti per i modelli attualmente in carica.

Ovviamente è bene tenere presente che non si tratta ancora di notizie ufficiali e che sino a quanto le informazioni non saranno fornite direttamente da Apple è tutto da prendere con le pinze.