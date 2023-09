iPhone 15 Pro: Apple manterrà il modello da 128 GB

Alla presentazione dei nuovi smartphone Apple ormai non manca molto: lo speciale evento in occasione del quale ciò avverrà è fissato per martedì 12 settembre alle 19.00 (ora italiana). Nel mentre, però, è già noto quale sarà lo storage minimo di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro: si parte con 128 GB di storage

Secondo quanto riferito da alcuni nuovi report degli analisti di TrendForce, anche con iPhone 15 Pro e 15 Pro Max il colosso di Cupertino manterrà il modello da 128 GB di storage, nonostante il presunto aumento di prezzo.

Precedentemente, invece, si era vociferato che l’azienda avesse intenzione di incrementare la memoria del modello base, portandola a 256 GB.

Le indiscrezioni riferiscono altresì che Apple proporrà, anche quest’anno, il modello da 1 TB, mentre non trova conferma la voce secondo cui sarebbe potuto giungere sul mercato un modello da 2 TB.

Sono pure attese novità riguardo la RAM che, a quanto sembra, Apple dovrebbe incrementare a 8 GB, il che andrà a tradursi in prestazioni più elevate, rispetto a quanto permesso dai 6 GB degli attuali iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Tornando a quella che è la questione costi, i nuovi iPhone 15 Pro dovrebbero pertanto avere un prezzo più elevato rispetto ai modelli attualmente in carica. Per la precisione, iPhone 15 Pro negli USA dovrebbe partire da 1099 dollari, mentre il 15 Pro Max da 1199 dollari. Non è ancora chiaro come tali cifre saranno convertite in Europa e in particolare in Italia, dove già lo scorso anno sono stati registrati notevoli aumenti che hanno generato malcontento generale tra gli utenti e non poche perplessità.