iPhone 15 Pro: previsto un aumento di prezzo

Gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max a cui Apple toglierà i veli in occasione dell’evento fissato per il prossimo 12 settembre potrebbero essere soggetti a un incremento del prezzo di vendita rispetto ai modelli precedenti. A riferirlo è stato Luke Lin, analista senior di DigiTimes.

iPhone 15 Pro: prezzo di vendita più elevato

Andando più in dettaglio, mentre ci si aspetta che per il “melafonino” base e per quello Plus di iPhone 15 i prezzi restino bene o male invariati rispetto a quanto proposto per quelli attuali, per le varianti Pro potrebbero essere applicati dei significativi aggiustamenti al costo di vendita a causa del nuovo telaio in titanio e della fotocamera periscopica presente sul modello di dimensioni maggiori.

Da tenere presente che l’aumento dei prezzi si inserisce nel contesto di un ampio indebolimento della domanda globale di smartphone, previsto per la seconda metà del 2023.

A tal riguardo, DigiTimes riferisce che Apple ha ordinato tra gli 80 e i 90 milioni di unità di iPhone 15 per questo periodo, si tratta di cifre in calo rispetto ai 90-100 milioni di unità relative ad iPhone 14 lo scorso anno. A guidare la quota degli ordini è il modello Pro Max, seguito a ruota dal Pro, dal modello base e poi dal Plus.

È importante sottolineare che le previsioni precedenti suggerivano che iPhone 15 Pro e Pro Max avrebbero potuto presentare un prezzo di almeno 100 dollari superiore rispetto alle corrispondenti varianti di iPhone 14 (attualmente il 14 Pro ha un prezzo base consigliato di 1.339,00 euro, mentre il 14 Pro Max ha un prezzo base consigliato di 1.489,00 euro, ma spesso si trovano in sconto) ma non è escluso che possano verificarsi degli incrementi ancora più alti.