Apple Store: vendite anticipate subito dopo l'evento?

Il 12 settembre ormai prossimo Apple terrà uno speciale evento in occasione del quale saranno tolti i velli ai nuovi modelli di iPhone 15. Solitamente, dopo la presentazione dei nuovi dispositivi, il colosso di Cupertino avvia le vendite degli stessi circa una settimana dopo, ma questa volte potrebbe non andare così, potrebbero avvenire in netto anticipo.

Apple Store: vendite già attive subito dopo l’evento de

A riferire lo scenario è stato Mark Gurman di Bloomberg secondo cui, stando alle informazioni che le sue fonti gli hanno fornito, ci sarebbe la possibilità che la disponibilità dei prodotti venga data a distanza di qualche ora dall’evento di presentazione.

“I negozi al dettaglio Apple faranno aggiornamenti la notte del 12 settembre, dopo l’evento. Ciò implica che alcuni nuovi prodotti potrebbero vedere una disponibilità quasi immediata – o che semplicemente metteranno rapidamente nuovi materiali di marketing”, ha dichiarato Mark Gurman su X.

Generalmente dopo l’evento di presentazione passa qualche giorno prima che iPhone, Apple Watch ecc. possano essere preordinati. Se le cose andassero come di consueto, con l’evento fissato per il prossimo martedì, dunque, i preordini dovrebbero essere aperti il venerdì, e da lì alle prime consegne o alla possibilità di andare in Apple Store ad acquistare una delle novità dovrebbe trascorrere un’altra settimana.

Ad ogni modo, ora come ora è difficile dire quale prodotto, di preciso, potrebbe essere reso disponibile già dalla fine dell’evento. Lo scorso anno, ad esempio, i preordini per la nuova serie di Apple Watch sono iniziati immediatamente una volta conclusa la presentazione.