Apple: iOS 17 e iPadOS 17 saranno rilasciati insieme

Durante l’evento che Apple terrà il 12 settembre prossimo, quello durante il quale saranno annunciati gli iPhone 15, è molto probabile che l’azienda comunichi anche le date di rilascio di iOS 17 e iPadOS 17, i nuovi sistemi operativi per smartphone e tablet della “mela morsicata” presentati a giugno scorso che sono già in fase beta da qualche settimana, e presumibilmente saranno resi disponibili insieme.

Apple rilascerà in contemporanea iOS 17 e iPadOS 17

A riferire la notizia è stato Mark Gurman di Bloomberg nella sua consueta newsletter “Power On”. Il giornalista ha per l’appunto informato che Apple quest’anno dovrebbe rilasciare i due sistemi operativi per iPhone e iPad in contemporanea e non in maniera scaglionata come invece verificatosi in precedenza per iOS 16 e iPadOS 16, per i quali l’azienda decise di renderli disponibili in due date differenti.

Infatti, l’anno scorso iPadOS 16 è stato rilasciato il 24 ottobre, oltre un mese dopo la disponibilità pubblica di iOS 16. La decisione di rilasciare il suo software per iPad in un secondo momento è stata dettata dalla necessitò di perfezionare Stage Manager, il nuovo sistema di gestione delle finestre delle app.

Mark Gurman ha spiegato anche che alcune fonti all’interno di Apple gli avrebbero confermato che l’ottava beta di iOS 17 e iPadOS 17 dovrebbero essere la versione finale dei sistemi operativi e che già nelle prossime ore potrebbe venire rilasciata la Relase Candidate che generalmente è quella che viene poi messa a disposizione del grande pubblico qualche giorno più tardi.

In buona sostanza, lo sviluppo di iOS 17 e iPadOS 17 sarebbe concluso e, ameno che non si verifichino eventuali imprevisti all’ultimo minuto, i due sistemi operativi non presenteranno particolari differenze rispetto a quanto è già attualmente nelle mani degli sviluppatori.