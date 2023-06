WWDC 2023: tutte le novità presentate da Apple

WWDC 2023 non ha deluso le aspettative: sono molte le novità presentate da Apple nel corso di un keynote lungo e intenso, tra queste anche l’atteso visore Vision Pro per la realtà aumentata. Ci sarà tempo per analizzarle nel dettaglio, prendendo in esame i passi in avanti compiuti dal catalogo dei prodotti hardware di Cupertino e sul fronte software. Proponiamo qui un riepilogo, rimandando ai singoli approfondimenti per saperne di più.

WWDC 2023: MacBook Air 15, Mac Studio, Mac Pro

Un nuovo MacBook Air da 15 pollici (15,3 pollici, in Italia da 1.649 euro), l’evoluzione di Mac Studio e il Mac Pro con chip Apple Silicon fanno il loro ingresso nel catalogo Mac. A proposito delle unità hardware progettate internamente dalla mela morsicata, arriva M2 Ultra, spingendo ulteriormente le prestazioni. Maggiori informazioni nell’articolo dedicato.

iOS 17, iPadOS 17, macOS, tvOS, watchOS 10

Lato software, hanno trovato spazio gli annunci relativi alle novità che Apple introdurrà con l’arrivo dei sistemi operativi iOS 17 e iPadOS 17. Gli iPhone si arricchiranno della modalità Standby attivata quando si esegue la ricarica (su un dock compatibile), di live sticker, dell’applicazione Journal, di una correzione automatica evoluta e della possibilità di attivare l’assistente virtuale semplicemente pronunciando Siri .

Widget interattivi, personalizzazioni della schermata di blocco, l’applicazione Health (Salute in italiano) e miglioramenti nell’editing dei file PDF sono invece le novità più importanti della piattaforma per iPad.

Sui Mac arriverà macOS Sonoma. Schermate di blocco animate, una gestione rinnovata degli widget e novità sul fronte gaming sono i punti di forza di questa nuova versione. Rimandiamo a un approfondimento dedicato.

Miglioramenti in arrivo anche per HomePod e tvOS su Apple TV: la piattaforma accoglie FaceTime per portare le videochiamate sul televisore (passando da iPhone o iPad).

A Cupertino non hanno dimenticato nemmeno la linea Apple Watch, che sta per accogliere watchOS 10 con l’impiego del machine learning per l’accesso rapido alle informazioni più rilevanti in ogni momento, semplicemente interagendo con la corona laterale. Ci sono anche una watchface dinamica con Snoopy e funzionalità dedicate espressamente ai ciclisti, agli appassionati di golf e di tennis. A questo si aggiungono accorgimenti pensati per salvaguardare la salute mentale e la vista (in particolare per chi soffre di miopia).

Tutti i sistemi operativi in questione sono nelle mani degli sviluppatori da oggi. Il mese prossimo arriveranno in beta e in autunno saranno resi disponibili per tutti.

Vision Pro, il visore AR di Apple

La novità più attesa è senza dubbio Vision Pro. Si tratta del visore per la realtà aumentata che porta il gruppo di Cupertino in un nuovo territorio. Tim Cook lo ha definito un dispositivo rivoluzionario (e non avrebbe potuto essere altrimenti).

I casi d’uso mostrati fanno riferimento all’intrattenimento e al lavoro. Di certo, tra i dettagli che faranno discutere c’è il prezzo di 3.499 dollari per la configurazione base. L’arrivo è previsto per l’inizio del prossimo anno.

Il sistema operativo è inedito, visionOS. È già online il nostro approfondimento a cui rimandiamo per ulteriori dettagli.

Sono state due ore intense, quelle del keynote che ha aperto la Worldwide Developers Conference 2023, anche se, a dire il vero, di grandi novità riservate agli sviluppatori non ce ne sono state. Non va infatti dimenticato che l’evento sarebbe rivolto in primis a loro.

