 Mini PC in offerta a tempo: FUNYET con Intel e W11 Pro
Processore Intel e sistema operativo Windows 11 Pro per il Mini PC di FUNYET protagonista su Amazon con un'offerta a tempo dedicata
PC Hardware Desktop
Ti segnaliamo l’offerta a tempo disponibile su Amazon (non sappiamo fino a quando) che propone il Mini PC di FUNYET al prezzo stracciato di soli 151 euro. È piccolo, ma in grado di gestire senza problemi la produttività quotidiana. Tra i punti di forza c’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con ricezione automatica degli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. È pronto all’uso e il voto medio assegnato da centinaia di recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5.

Compra il Mini PC in offerta a tempo

Le specifiche tecniche del Mini PC di FUNYET

Ogni componente è racchiusa all’interno di un case molto compatto, con dimensioni pari a soli 13x13x4,3 centimetri, ottimizzato per dissipare il calore in modo efficace e silenzioso. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, elencando le più importanti: processore Intel N95, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile), SSD da 512 GB (espandibile), Wi-Fi, Bluetooth, due slot Ethernet, porte USB-A e USB-C, uscite video HDMI e Display Port. Supporta il collegamento simultaneo a tre monitor e alla risoluzione 4K. Trovi tutte e altre informazioni che cerchi nella scheda sull’e-commerce.

Le porte di connessione presenti sul Mini PC di FUNYET

Con lo sconto automatico, in questo momento puoi acquistare il Mini PC di FUNYET al prezzo di soli 151 euro, nella configurazione hardware appena descritta. La colorazione è Bianco, quella elegante e dallo stile minimalista visibile in queste immagini.

FUNYET Mini PC Win 11 Pro Laptop, N95(fino a 3.4Ghz, 15W) 16GB DDR4 RAM 512GB SSD Notebook, Desktop Computer 4K, HDMI+DP/RJ45/WIFI/BT/USB3.2, Bianco

Compra il Mini PC in offerta a tempo

La spedizione è presa in carico da Amazon, senza passare da intermediati per il massimo dell’affidabilità in ogni fase della compravendita e con la consegna gratis entro domani se lo ordini adesso. Così, lo potrai mettere subito sulla tua scrivania, con un forte risparmio rispetto al listino ufficiale del marchio.

Pubblicato il 11 ago 2025

Davide Tommasi
11 ago 2025
