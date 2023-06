MacBook Air 15" in Italia: prezzo da 1.649 euro

Apple ha aperto la WWDC 2023 con l’annuncio del MacBook Air da 15 pollici. Il nuovo modello si affianca ai MacBook Air da 13,3 pollici e 13,6 pollici. Come quest’ultimo integra il processore M2. Può essere già ordinato sullo store italiano. Le consegne inizieranno il 13 giugno, quando arriverà anche negli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati.

MacBook Air 15″: specifiche e prezzo

Il nuovo MacBook Air ha uno schermo Liquid Retina da 15,3 pollici con luminosità di 500 nits e un miliardo di colori. È il notebook da 15 pollici più sottile del mondo (11,5 millimetri) e pesa meno di 1,5 Kg. Integra il processore Apple M2 con CPU a 8 core, GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core. L’azienda di Cupertino afferma che le prestazioni sono fino a 12 volte superiori a quelle del precedente modello più veloce con processore Intel.

Il design è fanless, quindi non c’è nessuna ventola rumorosa. Il MackBook Air 15″ supporta fino a 24 GB di RAM e SSD fino a 2 TB. Sono inoltre presenti un sistema audio a sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos, la webcam FaceTime a 1080p, porta MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt (USB Type-C) e il jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo è macOS Ventura, ma verrà ovviamente aggiornato a macOS Sonoma (macOS 14) in autunno. Il nuovo MacBook Air rispetta anche l’ambiente, in quanto sono state utilizzate placcature in oro e saldature in stagno riciclate al 100% per i circuiti stampati, oltre al 100% di terre rare riciclate per i magneti, cobalto riciclato al 100% per il connettore MagSafe e acciaio riciclato al 90% per l’alloggiamento della batteria.

Il nuovo MacBoor Air può essere ordinato sullo store online nelle colorazioni mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale. Il prezzo base è 1.649 euro. Il prezzo base del MacBook Air 13″ con chip M2 è ora 1.349 euro, mentre quello del MacBook Air 13″ con chip M1 è rimasto invariato.