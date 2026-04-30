Smartphone, Notebook e Smartwatch: le offerte imperdibili di eBay

Grazie al coupon di primavera “PSPRAPR26” su eBay hai accesso a tantissime offerte imperdibili! Le migliori per acquistare smartphone, notebook e smartwatch a prezzi super vantaggiosi. Quindi non perdere altro tempo e conferma subito quello che per te prima era un sogno e ora può diventare realtà. Ricordati che con PayPal e Klarna puoi pagare anche in tre rate a tasso zero.

Notebook portatile Lenovo t470 i5-7300u 2.60ghz 8gb ram 256gb ssd win 11 HDIM a soli € 167,66 con ARTECHAPR26 + PSPRAPR26!

PROCESSORE : INTEL CORE I5-7300U 2,60 GHZ

RAM : 8 GB DDR4

HARD DISK : 256GB HD SSD NMVE

SCHERMO : 14,1″

SCHEDA VIDEO : INTEL HD

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11

PORTE USB, WIFI, LAN , WEBCAM , HDMI

COMPLETO DI ALIMENTATORE

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 pro 45mm sm r920 grey titanium cinturino nero a soli € 93,99 con PSPRAPR26!

Qualità del sonno

Obiettivi personali

Cardiofrequenzimetro

Dimensioni schermo: 1.4″

Display Super AMOLED

Google Pixel 10 5G 256GB Memoria 12GB Ram Display 6.3″ Oled 120Hz Obsidian Black a soli € 636,90 con PSPRAPR26!

Dimensioni diagonale schermo 16 cm (6.3″)

Risoluzione del display 1080 x 2424 Pixel

Tipo di pannello OLED

RAM 12 GB

ROM 256 GB

Tripla fotocamera

Apple iPhone 17 Pro Max 256gb Cosmic Orange Eu Smartphone Nuovo a soli € 1.329,99 con PSPRAPR26!

Dimensioni diagonale schermo 6.9″

Processore Apple A19 Pro

RAM 12 GB

Display Super Retina XDR

Tripla fotocamera