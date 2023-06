WWDC 2023: le novità di macOS Sonoma per i Mac

Si chiama macOS Sonoma la prossima evoluzione del sistema operativo per i Mac: l’annuncio ufficiale è giunto dal palco virtuale dell’evento WWDC 2023. Apple ha reso note le principali novità introdotte. Il nome rende omaggio alla regione californiana nota soprattutto per la produzione del vino.

macOS Sonoma ufficiale alla WWDC 2023

Tra quelle svelate troviamo schermate di blocco animate che dopo l’autenticazione diventano protagoniste di una transizione, una gestione ripensata per il posizionamento degli widget sullo schermo e un’accelerazione sul fronte gaming, aspetto che da sempre vede i computer di Cupertino in secondo piano rispetto ai PC con piattaforma Windows. A tal proposito, ha fatto la sua comparsa anche Hideo Kojima, tra le altre cose padre della serie Metal Gear.

Spazio anche a nuovi strumenti ed effetti per le videoconferenze e al browser Safari che accoglie funzionalità pensate anzitutto per aumentare il livello di sicurezza durante la navigazione e il supporto alle Web App.

Come sempre accade, a una fase di test seguirà il rilascio per tutti i Mac entro i prossimi mesi. Ci sarà tempo per un approfondimento sulle novità introdotte.

… articolo in aggiornamento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.