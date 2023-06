WWDC 2023: MacBook Air 15, Mac Studio e Mac Pro con M2 Ultra

L’evento più importante dell’anno organizzato da Apple non ha deluso le aspettative: il palco della WWDC 2023 ha ospitato subito gli annunci relativi alla linea Mac. Si parte dal MacBook Air da 15 pollici, definito il notebook più sottile della categoria. Spazio anche per le evoluzioni di Mac Studio e di Mac Pro. Passiamo in rassegna i dettagli più importanti.

MacBook Air 15, Mac Studio e Mac Pro alla WWDC 2023

MacBook Air 15 è dotato di un pannello con diagonale da 15,3 pollici e arriva sul mercato in quattro colorazioni. Tra le specifiche tecniche il chip M2 progettato internamente dal gruppo di Cupertino. Si parte da 1.299 dollari (in Italia da 1.649 euro), con le consegne previste dalla prossima settimana.

Upgrade anche per Mac Studio, che accoglie i chip M2 Max e il nuovo M2 Ultra (che descriveremo nel dettaglio a breve) poi per garantire un notevole incremento in termini di prestazioni. Quest’ultima unità integra CPU 20% più veloce, GPU 30% più performante e Neural Engine con prestazioni aumentate del 40%. Ancora, supporta fino a 192 GB di memoria unificata. Il listino parte da 999 dollari.

C’è spazio anche per Mac Pro con Apple Silicon. Il computer desktop di Cupertino è ora basato sull’intera linea M2 (Ultra compreso). Integra otto porte Thunderbolt e sei slot di espansione per rispondere a ogni tipo di esigenza. Il prezzo della configurazione di ingresso è 6.999 dollari.

Il gruppo completa così la transizione dai processori Intel alle soluzioni Apple Silicon realizzati internamente. Ci sarà modo di analizzare nel dettaglio le novità introdotte dai nuovi modelli del catalogo Mac annunciati alla WWDC 2023. Ovviamente, le funzionalità sono quelle del sistema operativo macOS per il quale è attesa una nuova versione entro l’autunno.

In apertura del keynote, il numero uno Tim Cook ha definito questa edizione della Worldwide Developers Conference come quella più importante di sempre dal punto di vista degli annunci.

