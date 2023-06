Apple si interessa all'IA generativa: la vuole nella Realtà Mista

Apple nel corso degli ultimi mesi non ha mostrato un profondo interesse per l’IA generativa, magari rilasciando qualche dichiarazione intrigante ma senza mai ufficializzare la preparazione di un’IA proprietaria. Ciononostante, sin da inizio 2023 la società ha aggiunto dozzine di nuovi posti di lavoro incentrati su ingegneri e scienziati che lavorano con l’intelligenza artificiale. Più recentemente, l’azienda ha aggiunto un annuncio per software engineers nel settore dell’IA generativa, ma nello specifico per ambienti di Realtà Mista.

Apple porta l’IA nella Mixed Reality?

A notare questo annuncio è stato Mark Gurman di Bloomberg, come potete vedere dal tweet sottostante. Secondo quanto pubblicato dalla società di Cupertino, la nuova posizione è aperta per un ingegnere con esperienza nell’apprendimento automatico e interesse per l’IA conversazionale e generativa.

This new Apple job listing is seeking those interested in “Conversational and Generative AI” and seems to imply there will be an on-device way to create AR/VR apps on the headset — eventually. pic.twitter.com/RAPR7Txwxf — Mark Gurman (@markgurman) June 1, 2023

È quindi sempre più chiaro che gli ingegneri Apple si stanno muovendo verso una nuova direzione, potenzialmente testando “concetti di generazione del linguaggio” per Siri, come riportato dal New York Times a inizio anno. Tuttavia, resta tutto molto sperimentale.

In compenso, in una recente telefonata con gli investitori, il CEO di Apple Tim Cook ha convenuto che l’IA generativa è “più che l’argomento del giorno”: si tratta di una tecnologia profondamente interessante, ma ricca di problemi da risolvere il prima possibile.

Non è chiaro invece quale potrà essere il legame tra IA generativa e realtà mista, ovvero tra l’intelligenza artificiale e il visore Reality Pro di Apple che dovrebbe mostrarsi per la prima volta durante l’evento WWDC 2023 fissato al 5 giugno prossimo. Nella descrizione del lavoro viene chiarito che “l’ingegnere sfrutterà modelli innovativi per creare applicazioni sulla base delle tecnologie più avanzate di Apple, sviluppando al contempo l’esperienza nella realtà aumentata e virtuale (AR/VR)”, ma in che modo esattamente? Non ci resta che attendere pazientemente i primi dettagli ufficiali.