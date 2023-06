WWDC 2023: tutte le novità di Apple in arrivo

Questa sera, a partire dalle ore 19:00 italiane, andrà in scena la WorldWide Developers Conference più attesa degli ultimi anni. Apple annuncerà infatti un nuovo prodotto, ovvero il visore per la realtà mista, noto finora come Reality Pro. Non sarà però l’unica novità, in quanto l’azienda di Cupertino svelerà anche nuovi Mac, macOS 14, iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10.

WWDC 2023: tutte le novità previste

La star dello show sarà ovviamente il visore per la realtà mista (virtuale e aumentata). Negli ultimi mesi sono circolate numerose indiscrezioni sul dispositivo, tra cui il possibile prezzo (3.000 dollari). Reality Pro (nome ipotetico) avrà due schermi a micro OLED da 1,41 pollici con risoluzione 4K e luminosità massima di 5.000 nits.

I materiali del telaio sono alluminio, fibra di carbonio e vetro. È presente anche uno schermo esterno che mostra gli occhi e le espressioni facciali dell’indossatore. Diverse fotocamere permettono il pass-through video a colori, la rilevazione della profondità e il tracciamento delle mani. Il passaggio tra modalità VR e AR viene effettuato con una corona digitale simile a quella di Apple Watch.

La dotazione hardware comprende il processore Apple M2, 16 GB di RAM e una batteria esterna. Il controllo può avvenire tramite movimento delle mani e degli occhi o comandi vocali di Siri. Il sistema operativo è noto come xrOS. La schermata home è simile a quella dell’iPad. L’utente troverà tutte le app di Apple, oltre ad alcune specifiche, come quelle per le videoconferenze e il fitness.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il primo modello non avrà un grande successo di vendite. Apple dovrà inoltre risolvere vari problemi, in particolare la scarsa autonomia (solo due ore), il surriscaldamento e l’assenza di connettività cellulare. Inoltre, il visore non è adatto agli utenti che soffrono di vertigini, emicranie, sindrome di Menière, epilessia e altre patologie simili.

Durante la WWDC 2023 verranno anche annunciati nuovi Mac Studio con chip M2 Max e M2 Ultra, insieme al MacBook Air da 15 pollici. Su tutti verrà installato macOS 14. Molte novità sono inoltre attese per iOS 17 e iPadOS 17 (interfaccia e app). La novità più importante di watchOS 10 è invece rappresentata dal ritorno dei widget.