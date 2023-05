Apple Reality Pro: possibili specifiche dei display

Mancano pochi giorni alla Worldwide Developers Conference (WWDC) del 5-9 giugno, durante la quale verrà presentato l’atteso visore AR/VR di Apple. Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, ha condiviso su Twitter alcune specifiche degli schermi che verranno utilizzati per il Reality Pro (nome non confermato). Un indizio relativo al dispositivo è stato nascosto nella pagina dell’evento.

Reality Pro: possibili specifiche dei display

Da tempo è noto che il visore di Apple sarà piuttosto costoso (si ipotizza un prezzo di 3.000 dollari). L’azienda di Cupertino vuole offrire un dispositivo di elevata qualità con l’uso dei migliori componenti hardware attualmente sul mercato. Secondo Ross Young, i due schermi a micro OLED del visore hanno una diagonale di 1,41 pollici, 4.000 pixel per pollice e luminosità superiore a 5.000 nits. Probabile inoltre il supporto HDR e una risoluzione 4K per occhio.

Per evidenziare queste specifiche “esagerate” è sufficiente un confronto con alcuni dispositivi concorrenti. Il Meta Quest 2 offre 773 pixel per pollice e 100 nits di luminosità. Il Sony PSVR 2 ha 265 nits di luminosità, mentre Microsoft HoloLens 2 ha 500 nits di luminosità. Il Magic Leap 2 ha una luminosità massima di 2.000 nits. Il Meta Quest Pro ha una risoluzione di 1800×1920 per occhio.

Grazie all’elevata luminosità, il visore di Apple fornirà un’esperienza AR (realtà aumentata) nettamente superiore a quella dei concorrenti. Inoltre, il supporto per la tecnologia HDR consentirà di incrementare il contrasto e la fedeltà cromatica. Queste caratteristiche si possono trovare solo nelle TV di fascia altissima.

Un indizio relativo al visore è nascosto nella pagina della WWDC. È sufficiente aprire la pagina con Safari (iPhone o iPad) e attivare l’esperienza AR. Verrà quindi mostrata una versione animata del logo di Apple.