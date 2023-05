Apple: invitati esperti di realtà virtuale alla WWDC

Apple ha da poco confermato che il 5 giugno si terrà il keynote d’apertura della WWDC 2023. In occasione di tale evento saranno tolti i veli ai nuovi sistemi operativi per i dispositivi dell’azienda, ma dovrebbe finalmente fare capolino pure il tanto chiacchierato visore AR/VR. A dare presunta conferma della cosa sarebbero altresì gli inviti che il colosso di Cupertino ha spedito agli esperti di realtà virtuale.

Apple: invitati esperti in realtà virtuale alla WWDC 2023

Infatti, alla WWDC 2023 sono stati invitati per la prima volta giornalisti e creator specializzati in tecnologie VR. Tra gli invitati c’è Ian Hamilton, redattore di UploadVR che si autodefinisce “VR Journalist”, ma anche Norman Chan, noto per suoi test sui dispositivi AR/VR.

Questa serie di inviti fatti a varie persone in qualche modo legate alla sfera della realtà virtuale lascia presumere che ci sia appunto in programma la presentazione di un prodotto legato al suddetto settore.

Il modus operandi sarebbe simile a quello del 2014, ovvero l’anno in cui venne presentato il primo Apple Watch, quando alla WWDC dell’epoca vennero invitati vari giornalisti di moda. A marzo del 2019, invece, sempre per la medesima conferenza, vennero invitati attori e star di Hollywood per la presentazione del servizio di streaming Apple TV+.

Da tenere presente che la WWDC di quest’anno sarà pure l’occasione per presentare strumenti di sviluppo specifici. Durante l’intera settimana della conferenza gli sviluppatori potranno andare a interagire in maniera diretta con gli ingegneri e gli esperti Apple attraverso laboratori individuali e attività su Slack per ricevere istruzioni in merito a come creare app e giochi, partecipare a sessioni di laboratorio e via discorrendo.