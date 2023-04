Apple: visore AR/VR in fase di sprint finale

Ormai alla WWDC 2023 non manca molto, l’evento in occasione del quale Apple toglierà i veli ai nuovi sistemi operativi per i suoi dispositivi si terrà infatti dal 5 al 9 giugno. In tale circostanza, dovrebbe altresì essere presentato il tanto chiacchierato e atteso visore AR/VR del gruppo, altrimenti noto con il nome di Reality Pro. A conferma della cosa vi sarebbero pure le più recenti indiscrezioni.

Apple: pezzi per l’assemblaggio dalla catena di approvvigionamento

Stando infatti a quanto riportato dalla testata taiwanese Economic Daily News, il visore AR/VR di Apple si troverebbe adesso nella fase di sprint finale in cui la catena di approvvigionamento ha già cominciato a fornire tutti i pezzi necessari per l’assemblaggio. La produzione in volumi avrebbe preso il via a inizio aprile e dovrebbe essere portata avanti durante il terzo trimestre.

Ai rumor in questione si aggiunge altresì quello secondo cui GIS, una società sussidiaria di Foxonn che già fornisce ad Apple componenti per iPad, avrebbe realizzato la laminazione delle lenti che saranno successivamente inviate alla Lixun per l’assemblaggio.

Per quel che concerne la realizzazione finale, invece, sarebbe stato indirizzato tutto a Luxshare, fornitore che per Apple già produce gli AirPods e vari modelli di iPhone e Apple Watch e non è escluso che in futuro gli possano venire affidati pure parte iPhone 15 Pro Max e MacBook.

Ricordiamo che secondo le informazioni pervenute sino a questo momento, anche se Apple dovrebbe presentare Reality Pro a stretto giro, l’arrivo sul mercato è in realtà atteso nei prossimi mesi. Trattandosi di un prodotto totalmente nuovo, infatti, la “mela morsicata” potrebbe offrirlo in principio ai soli sviluppatori, unitamente a un kit di sviluppo, per poter sviluppare delle app native per poterlo adoperare al meglio.

