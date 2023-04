Apple: tester sbalordito dallo sviluppo del visore AR/VR

Ormai manca davvero poco alla WWDC 2023, evento in occasione del quale Apple presenterà le nuove versioni dei sistemi operativi per i suoi device e che dovrebbe fare da palcoscenico anche e soprattutto per il lancio del tanto atteso quanto chiacchierato Reality Pro, ovvero il visore AR/VR del gruppo di Cupertino. Ci sarebbe tuttavia qualcuno che ha già avuto modo di testarlo approfonditamente, in anteprima, e ne sarebbe rimasto entusiasta.

Apple: passi da gigante nello sviluppo di Reality Pro

Andando più in dettaglio, il leaker Evan Blass, noto per aver sempre fornito informazioni accurate, ha infatti dichiarato di essere a conoscenza di una persona che avrebbe avuto l’opportunità di testare il visore AR/VR di Apple, già da tempo, seguendone tutta l’evoluzione.

Secondo il leaker, questa persona, inizialmente scontenta delle prestazioni, si dichiarerebbe ora sbalordita dall’esperienza d’uso più recente. Apple avrebbe infatti accelerato notevolmente il processo di sviluppo di Reality Pro, compiendo nel giro di breve tempo dei passi da gigante, sia in fatto di hardware che di software.

Un salto di qualità impressionante rispetto all’anno scorso. Ero così scettico; ora sono sbalordito, nel senso di “prendi i miei soldi’”.

Ricordiamo che in precedenza era emerso che Apple avrebbe mostrato il suo visore AR/VR ai dirigenti durante il mese di marzo, in occasione di un evento interno presso lo Steve Jobs Theater. Prima di tale tappa, però, il dispositivo pare abbia dovuto affrontare tutta una serie di ritardi vari, ma ora sembra finalmente aver imboccato la retta via per poter essere effettivamente presentato al grande pubblico.

