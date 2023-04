Apple Reality Pro: app iPad e scansione degli occhi

Il visore di Apple per la realtà mista, noto come Reality Pro o Reality One, debutterà quasi certamente alla WWDC del 5-9 giugno 2023. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha pubblicato nuove informazioni sul dispositivo, in particolare sulla parte software. Secondo le sue fonti, il visore AR/VR supporterà versioni modificate delle app per iPad e la scansione degli occhi.

Funzionalità software del visore

Il prezzo previsto (3.000 dollari) non è certamente alla portata di tutti. Apple vuole quindi convincere gli utenti ad effettuare l’acquisto offrendo un ampio catalogo di app fin dal lancio del visore. L’azienda di Cupertino ha adattato le app per iPad in modo da consentire l’accesso a milioni di app esistenti attraverso l’interfaccia 3D.

Ci saranno versioni ottimizzate di Safari, FaceTime e Apple TV, oltre a quasi tutti i servizi dell’azienda, tra cui mail, foto, messaggi, calendario, mappe, promemoria e news. L’app Fotocamera permetterà di scattare foto, mentre una versione custom di Apple Book consentirà di leggere i libri in realtà virtuale.

Non mancheranno i servizi per fitness, collaborazione, gaming e streaming. Grazie all’app Freeform sarà possibile lavorare insieme su una lavagna virtuale. Previsto anche il supporto per Pages, Numbers, Keynote, iMovie e GarageBand. FaceTime consentirà di partecipare ai meeting con avatar 3D. Le modifiche alle app esistenti è quasi immediato, in quanto il sistema operativo del visore (xrOS) condivide il codice con iOS/iPadOS.

Sarà possibile eseguire più app allo stesso tempo. L’utente può interagire attraverso le gesture delle mani e degli occhi. Gli occhi potranno essere usati anche per sbloccare il dispositivo. Presente inoltre il controllo vocale con Siri. Il passaggio da realtà virtuale a realtà aumentata e viceversa avverrà con una “corona digitale” simile a quella di Apple Watch.

Il visore per la realtà mista non sarà l’unica novità della conferenza. È previsto infatti l’annuncio di nuovi MacBook, iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 e watchOS 10.