Apple: visore alla WWDC 2023, lancio rischioso e monumentale

Apple terrà la WWDC 2023 nei giorni dal 5 al 9 giugno e, nonostante i dubbi dei giorni scorsi, in occasione di tale evento dovrebbe finalmente venire annunciato il primo visore per la realtà mista dell’azienda e il suo sistema operativo xrOS. Si tratterà però di un lancio rischioso, ma potenzialmente monumentale per la “mela morsicata”.

Apple: sta per iniziare “l’era post-iPhone”

A descrivere lo scenario è stato Mark Gurman di Bloomberg nella sua consueta newsletter “Power On”. A detta del giornalista, il 5 giugno 2023 sarà la data in cui il tanto chiacchierato visore del gruppo di Cupertino vedrà la luce e avrà quindi inizio quella che da lui stesso è stata etichettata come “l’era post-iPhone” di Apple.

I visori per la realtà aumentata e virtuale saranno la prossima categoria di prodotti di punta di Apple e finiranno per sostituire alcuni dispositivi tra smartphone, tablet, desktop, laptop e smartwatch negli anni a venire.

Mark Gurman ritiene altresì che in occasione della WWDC di quest’anno si assisterà alla presentazione di una serie di servizi e app che accompagneranno il visore al lancio e quella di un Software Development Kit per sviluppatori che consentirà di programmare una nuova tipologia di app concepite ad hoc per Apple AR.

Dopo il keynote, poi, Apple AR verrà mostrato ai partecipanti della giornata in presenza all’Apple Campus di Cupertino, prevalentemente a studenti e sviluppatori, i quali saranno i primi a mettere mano al prodotto e a testarlo.

Per quel che concerne la data di commercializzazione, al momento non sono pervenute informazioni al riguardo, anche se aspettarsi che ciò possa accadere entro la fine dell’anno non è poi così improbabile.

Ad alimentare ulteriormente l’hype sono stati pure gli stessi dipendenti Apple. Susan Prescott, direttrice delle relazioni con gli sviluppatori del gruppo di Cupertino, ha infatti spiegato che la WWDC 2023 sarà “l’evento più elettrizzante di sempre” tra quelli organizzati dalla Casa di Cupertino, aggiungendo che la compagnia “non vede l’ora di ospitarvi a questo evento davvero molto speciale”.

