WWDC 2023: in dubbio il debutto del visore AR/VR

Nonostante siano apparse online nuove foto di alcuni componenti interni, Apple potrebbe posticipare il debutto ufficiale dell’atteso visore per la realtà mista, quindi non è certa la sua apparizione al WWDC 2023 del 5-9 giugno. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, l’azienda di Cupertino avrebbe anche modificato la roadmap e ridotto il numero di unità che arriveranno sul mercato entro l’anno.

Nel comunicato stampa di Apple viene chiaramente specificato che gli sviluppatori conosceranno le ultime novità di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Non c’è nessun riferimento al sistema operativo xrOS che dovrebbe essere usato per il visore Reality Pro (nome non confermato). L’analista Ming-Chi Kuo ha espresso qualche dubbio sul lancio del visore durante la Worldwide Developers Conference del 5-9 giugno 2023.

Because Apple isn't very optimistic about the AR/MR headset announcement recreating the astounding "iPhone moment," the mass production schedule for assembly has been pushed back by another 1-2 months to mid-to-late 3Q23. The delay also adds uncertainty to whether the new device…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2023