Apple: nuove foto del visore per la realtà mista

Apple dovrebbe finalmente presentare il suo visore per la realtà mista in occasione della WWDC di giugno, ma è ormai da tempo che in Rete circolano molteplici indiscrezioni riguardo il dispositivo in questione, come nel caso delle prime presunte foto diffuse qualche giorno fa. Al riguardo, nelle ultime ore sono spuntate nuove immagini.

Apple: le foto ravvicinate dei componenti interni del visore AR/VR

Le foto, visibili di seguito, raffigurano quelli che dovrebbero essere alcuni degli elementi interni che saranno adoperati per la versione definitiva del visore AR/VR di Apple e che questa volta sono visibili ancora di più da vicino.

Le immagini sono state condivise su Twitter dal leaker Sonny Dickson, il quale ha precedentemente già fornito anticipazioni in merito al mondo Apple che si sono poi rivelate corrette.

Per la precisione, dovrebbe trattarsi di componenti che saranno collocati tra il display del visore AR/VR e la scheda logica, ma chiaramente per il momento non vi è ancora nulla di confermato in via ufficiale e per quanto verosimili possano risultare le immagini sono sempre da valutare con le dovute accortezze.

Da tenere presente che si vocifera che il visore AR/VR di Apple abbia alle spalle ben sette anni di travagliato sviluppo, ovvero bene o male quelli che sono stati richiesti per la realizzazione del primo e storico modello di iPhone. Le tempistiche, dunque, sarebbero nella norma, sebbene possano apparire come eccessivamente lunghe. Il dispositivo, tuttavia, sarà il primo prodotto di nuova categoria che è stato concepito dal colosso di Cupertino nell’era successiva a Steve Jobs e in quanto tale rappresenta una novità tutt’altro che di poco conto per l’azienda.

