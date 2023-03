Apple: le prime presunte foto del visore AR/VR

Nelle scorse ore la redazione di MacRumors ha condiviso online quelle che dovrebbero essere le prime foto del tanto chiacchierato visore AR/VR di Apple, o per meglio dire di alcune parti di esso.

Apple: ecco le prime foto del visore AR/VR

Le foto provengono da un account Twitter protetto al momento non meglio precisato, ma con una buona reputazione in merito alle anticipazioni relative al mondo Apple, e il tweet con cui sono state condivise include l’emoji della faccina sorridente con gli occhiali da sole.

Osservando le foto, visibili di seguito, nella prima sembrerebbero essere immortalati una coppia di cavi piatti sagomati per fare da contorno agli occhi di una persona, per cui potrebbero essere quelli adoperati per mettere in collegamento il display del visore e la scheda logica principale. Nella seconda foto, invece, parrebbero vedersi tre sensori o telecamere collegati da un altro cavo piatto dalla lunghezza simile al primo.

Ovviamente sono scatti che non lasciano intuire maggiori dettagli, che non fanno trapelare ulteriori caratteristiche del visore e neppure il suo design, ma si tratta delle primissime immagini tangibili di qualcosa che sembrerebbe essere effettivamente collegato al visore AR/VR di Apple dopo anni di mere indiscrezioni.

Non è però da escludere che un maggior numero di foto possano trapelare in Rete nelle settimane a venire, con l’avanzare della produzione di massa e l’avvicendarsi dell’annuncio ufficiale del dispositivo.

Ricordiamo che il visore AR/VR di Apple dovrebbe venire presentato in occasione della WWDC di giugno 2023, con il lancio sul mercato atteso nei mesi successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.