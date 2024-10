Mini PC in OFFERTA LAMPO: NiPoGi AK1 PRO con Intel e W11

NiPoGi AK1 PRO al prezzo di soli 141 euro è un ottimo affare, da cogliere al volo. Amazon sta proponendo un’offerta lampo per il Mini PC, disponibile solo per poco tempo e fino all’esaurimento della unità in promozione. Bello da vedere sulla scrivania, può contare su caratteristiche tali da renderlo potente e versatile. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11. Non fatichiamo a immaginare che possa andare presto sold out.

NiPoGi AK1 PRO: le specifiche tecniche del Mini PC

Nonostante le dimensioni compatte, ha in dotazione specifiche tecniche di tutto rispetto che lo rendono adatto anche alla produttività oltre che per la navigazione online e per l’intrattenimento nel tempo libero (streaming e così via). Qui sotto riportiamo quelle principali, rimandando alla descrizione completa per altri dettagli.

Processore Intel N5105 con GPU Intel UHD Graphics 800;

8 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 da 256 GB;

moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K;

porte USB 2.0 e USB 3.0, slot Ethernet e jack audio.

In questo momento puoi acquistare NIPOGI AK1 PRO al prezzo finale di soli 141 euro, grazie all’offerta lampo in corso. Attenzione: come già scritto non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, se sei interessato approfittane prima dell’inevitabile sold out.

La confezione include l’alimentatore, un cavo HDMI, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale utente. Se lo ordini subito, il Mini PC arriverà a casa tua già entro domani con la spedizione di Amazon e la consegna gratuita, così da poterlo mettere immediatamente sulla scrivania.