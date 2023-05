Meta Quest 3 sfiderà Apple Reality Pro

Apple annuncerà il suo visore durante la WorldWide Developers Conference del 5-9 giugno. Il mercato è attualmente dominato da Meta con il Quest 2, ma presto ci sarà uno scontro diretto tra le due aziende. Il Reality Pro (nome ipotetico) verrà sfidato dal Quest 3. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha fornito alcune informazioni sul nuovo visore dell’azienda di Menlo Park.

Meta Quest 3: miglioramenti hardware

Il giornalista ha avuto la possibilità di testare un prototipo del Quest 3 che dovrebbe essere annunciato nel mese di ottobre. Il visore (nome in codice Eureka) è più leggero e sottile dell’attuale Quest 2. Meta ha aggiornato il design della parte frontale. Ora ci sono tre aree verticali a forma di pillola, due delle quali (a destra e a sinistra) includono una fotocamera standard a colori e una fotocamera per il pass-through video a colori (per vedere il mondo reale esterno). Quella centrale ospita un sensore di profondità.

Ci sono inoltre due fotocamere per il tracciamento, una rotella per modificare la distanza interpupillare, il pulsante di accensione e la porta USB Type-C sul lato del visore. Non sono note le caratteristiche dei display, ma dovrebbero avere una risoluzione maggiore. Secondo Gurman, Meta ha migliorato soprattutto il pass-through per la realtà aumentata rispetto al Quest 2.

L’azienda di Menlo Park ha inoltre incrementato le prestazioni, grazie all’uso del processore Snapdragon XR2 di Qualcomm. La navigazione nell’interfaccia, l’avvio delle app e l’esecuzione dei giochi sono notevolmente migliorati rispetto al Quest 2. Gli utenti potranno utilizzare due controller e il tracciamento delle mani, come nel visore attuale. Assenti il tracciamento del viso e degli occhi, riservati al più costoso Quest Pro.

Il Quest 3 avrà un prezzo più alto del Quest 2, quindi oltre 500 euro in Italia. Le novità hardware potrebbero però attirare un numero maggiore di utenti. Il visore di Apple è sicuramente più avanzato, ma il prezzo previsto (3.000 dollari) non è accessibile a tutti.

