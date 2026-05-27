 Mouse wireless straordinario scontato al 50%: ecco il Logitech MX Anywhere 3S
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Mouse wireless straordinario scontato al 50%: ecco il Logitech MX Anywhere 3S

Il Logitech MX Anywhere 3S è una mouse wireless eccezionale e oggi lo puoi avere in sconto al 50% su Amazon.
Mouse wireless straordinario scontato al 50%: ecco il Logitech MX Anywhere 3S
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Il Logitech MX Anywhere 3S è una mouse wireless eccezionale e oggi lo puoi avere in sconto al 50% su Amazon.
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Se vuoi acquistare un mouse wireless dalle straordinarie capacità senza dover spendere un capitale approfitta di questa promozione e fai il colpaccio. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Logitech MX Anywhere 3S a soli 52 euro circa, invece che 103,99 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma tieni conto che sul prezzo di listino c’è una ribasso del 50% e quindi ora potrai averlo al minimo storico finora registrato su Amazon. Con questo mouse senza fili farai molta meno fatica e potrai usarlo per tutte le ore che vuoi. Ha uno scorrimento rapido ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi.

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Logitech MX Anywhere 3S: a questa cifra è un best buy

Non ci sono assolutamente dubbi, a questo prezzo il Logitech MX Anywhere 3S è il miglior mouse wireless che puoi acquistare. Innanzitutto offre un design minimal che garantisce il massimo del comfort per poterlo usare ore e ore senza nessun problema. Gode di tasti silenziosi, due dei quali sono posizionati dove appoggi il pollice per avere le scorciatoie che ti servono.

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È dotato di un sensore DPI da 8k che garantisce la massima rapidità anche con spostamenti minimi e potrai scorrere su qualsiasi superficie, perfino senza il tappetino per mouse. La rotella ti permette di scorrere 1000 linee al secondo ed è super precisa. Potrai connetterlo fino a tre dispositivi contemporaneamente in modalità Bluetooth sui sistemi operativi Windows, macOS, Chrome OS e Linux. E potrai sfruttare anche il ricevitore USB Logi Bolt (non incluso). Inoltre garantisce un’autonomia di ben 70 giorni con una ricarica completa di appena 3 ore.

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Pubblicato il 27 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
27 mag 2026
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