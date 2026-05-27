Mouse wireless straordinario scontato al 50%: ecco il Logitech MX Anywhere 3S

Se vuoi acquistare un mouse wireless dalle straordinarie capacità senza dover spendere un capitale approfitta di questa promozione e fai il colpaccio. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Logitech MX Anywhere 3S a soli 52 euro circa, invece che 103,99 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma tieni conto che sul prezzo di listino c’è una ribasso del 50% e quindi ora potrai averlo al minimo storico finora registrato su Amazon. Con questo mouse senza fili farai molta meno fatica e potrai usarlo per tutte le ore che vuoi. Ha uno scorrimento rapido ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi.

Logitech MX Anywhere 3S: a questa cifra è un best buy

Non ci sono assolutamente dubbi, a questo prezzo il Logitech MX Anywhere 3S è il miglior mouse wireless che puoi acquistare. Innanzitutto offre un design minimal che garantisce il massimo del comfort per poterlo usare ore e ore senza nessun problema. Gode di tasti silenziosi, due dei quali sono posizionati dove appoggi il pollice per avere le scorciatoie che ti servono.

È dotato di un sensore DPI da 8k che garantisce la massima rapidità anche con spostamenti minimi e potrai scorrere su qualsiasi superficie, perfino senza il tappetino per mouse. La rotella ti permette di scorrere 1000 linee al secondo ed è super precisa. Potrai connetterlo fino a tre dispositivi contemporaneamente in modalità Bluetooth sui sistemi operativi Windows, macOS, Chrome OS e Linux. E potrai sfruttare anche il ricevitore USB Logi Bolt (non incluso). Inoltre garantisce un’autonomia di ben 70 giorni con una ricarica completa di appena 3 ore.

Approfitta anche tu di questa promozione strepitosa. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Anywhere 3S a soli 52 euro circa, invece che 103,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.