Apple: nuovi Mac con M2 Max e Ultra alla WWDC 2023

La cosa era già stata anticipata nelle ore addietro, ma nuove indiscrezioni sembrano confermare lo scenario: in occasione della WWDC 2023 che prenderà il via lunedì 5 giugno, Apple presenterà dei nuovi Mac, tra cui delle soluzioni desktop con chip M2 Max e M2 Ultra.

Apple: nuovi Mac desktop con M2 Max e Ultra in arrivo

Il chip M2 Max ha fatto capolino per la prima volta a gennaio dell’anno corrente con il lancio dei MacBook Pro 2023 da 14 pollici e da 16 pollici, mentre il chip M2 Ultra è totalmente inedito e andrebbe a fare da successore al già disponibile M1 Ultra che il colosso di Cupertino adopera nel Mac Studio.

L’indiscrezione in merito al lancio di nuovi Mac desktop con i chip in questione proviene da Mark Gurman. Il giornalista non sa, di preciso, quali Mac porteranno in dote i suddetti processori, ma è stato rivelato che le macchine vengono etichettate internamente come “Mac 14,13” e “Mac 14,14”.

La prima macchina che Apple ha testato presenta la seguente scheda tecnica: un chip ‌M2‌ Max con otto core ad alte prestazioni, quattro core di efficienza, una GPU a 30 core e 96 GB di RAM. Il chip è lo stesso della versione ‌M2‌ Max del MacBook Pro da 16 pollici.

La seconda macchina ha un chip ‌M2‌ Ultra con una CPU a 24 core (16 core ad alte prestazioni e 8 core ad alta efficienza) e una GPU a 60 core, anche se le informazioni precedenti suggeriscono che i chip ‌M2‌ Ultra potrebbero avere una GPU fino a 76 core. Svariate configurazioni includono 64 GB, 128 GB e 192 GB di RAM.

Da tenere presente che da precedenti voci è emerso che il primo Mac Pro Apple Silicon potrebbe includere il chip M2 Ultra, ma questo modello che Apple sta sviluppano viene etichettato internamente come “14,8”, per cui i computer desktop già citati rappresentano altri modelli.

Più precisamente, i nuovi computer potrebbero essere delle nuove versioni del Mac Studio, mentre sarebbe da escludere l’arrivo di nuovi iMac, visto e considerando che Apple dovrebbe rilasciare un nuovo modello a fine anno con il chip M3.

