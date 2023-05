Apple annuncerà diversi nuovi Mac alla WWDC 2023

Al keynote di apertura della WWDC 2023 manca ormai molto poco. Lunedì 5 giugno, infatti, prenderà il via la conferenza Apple dedicata agli sviluppatori. In tale occasione dovrebbe venire presentato il tanto atteso e chiacchierato visore AR/VR dell’azienda, ma anche diversi nuovi Mac, almeno stando a quanto emerso nelle ultime ore.

Apple: nuovi Mac in occasione della WWDC 2023

Mark Gurman di Bloomberg ha infatti affermato che per l’evento in questione sono attesi svariati nuovi computer a marchio Apple, ma non è sceso particolarmente nei dettagli. Il noto giornalista, comunque, è solitamente abbastanza attendibile, motivo per cui le dichiarazioni fatte parrebbero essere piuttosto veritiere, anche considerando la prossimità della WWDC.

Molto probabilmente il riferimento è in primo luogo al MacBook Air da 15 pollici con chip M2 di cui si discute già da tempo.

In molti ipotizzano altresì il lancio di una nuova versione del Mac Studio, anch’essi con i chip M2, unitamente a un Mac Pro di nuova generazione.

Inoltre, il fatto che Apple abbia intenzione di accettare in permuta anche i MacBook Air M2 ed il MacBook Pro M2 da 13 pollici nel proprio programma lascia intendere che siano in arrivo nuovi modelli anche per questi due laptop.

Nei prossimi mesi, invece, potrebbe iniziare l’aggiornamento delle fasce più alte ai nuovi processori M3 che il colosso di Cupertino avrebbe già iniziato a testare da qualche settimana. Dall’analisi dei registri degli sviluppatori dell’App Store, infatti, sarebbero emersi alcuni dettagli in merito a un inedito SoC con processore a 12-core, una GPU 18-core e 36GB di memoria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.