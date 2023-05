MacBook Air 15": Quanta Computer aumenta la produzione

Con ogni probabilità il prossimo mese Apple andrà a presentare un nuovo MacBook Air da 15 pollici, in occasione della WWDC 2023 che si terrà dal 5 al 9 giugno. Al riguardo, circolano varie indiscrezioni ormai da diverse settimane a questa parte e nelle ultime ore sono emersi nuovi indizi.

MacBook Air 15″: produzione aumentata nel secondo trimestre 2023

Stando infatti a una recente nota di ricerca condivisa dall’analista Erik Woodring di Morgan Stanley, pare che Quanta Computer, uno tra i principali fornitori di componentistica di Apple, avrebbe aumentato il volume produttivo nel secondo trimestre del 2023, il che sarebbe stato in parte guidato dalla necessità di assemblare i nuovi MacBook Air da 15 pollici, appunto.

Al momento non risultano disponibili ulteriori dettagli, ma stando alle informazioni ufficiose circolate sino ad ora sembra che il nuovo portatile del gruppo di Cupertino in questione sarà alimentato dal chip M2 e nonostante le maggiori dimensioni del display non ci saranno differenze rispetto alla generazione attuale, almeno non degne di nota.

Ricordiamo che il più recente MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ha fatto il suo debutto in occasione della WWDC dello scorso anno e tra le caratteristiche di maggiori rilievo, che potrebbero essere presenti pure sul nuovo modello in dirittura d’arrivo, vi è una fotocamera 1080p, la porta di ricarica MagSafe 3, due porte Thunderbolt 3, il jack per cuffie da 3,5 mm, una Magic Keyboard con Touch ID e un Force Touch trackpad.

Oltre al nuovo MacBook Air da 15 pollici non dovrebbero venire presentati altri modelli di computer Apple. In particolare, le varianti con i chip M3 non dovrebbero venire lanciati fino alla fine di quest’anno.

